Актриса Эмбер Херд впервые стала мамой - как выглядит малышка?

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд поделилась в Instagram радостной новостью о том, что она стала мамой.

Актриса разместила совместный с ребенком очень милый снимок. Молодая мама лежит на кровати, а у нее на груди находится дочь по имени Уна Пейдж. Малышка появилась на свет еще восьмого апреля, однако новостью из своей жизни Эмбер Херд решила поделиться только сейчас.

Пользователи поздравили актрису, а вот некоторые СМИ утверждают, что ребенок родился с помощью суррогатной матери. Об этом свидетельствуют и слова Эмбер Херд, что она собиралась завести ребенка, но "на своих условиях". Впрочем, пользователи поздравили девушку и оставили под записью в социальной сети сотни тысяч лайков. -0-