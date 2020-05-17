Актриса Ева Грин посчитала высокие каблуки верхом некомфортности

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская актриса Ева Грин раскритиковала высокие каблуки и отметила, что такая обувь невероятно неудобная. Об этом сообщает издание Town & Country.

Ева Грин призналась, что с самого детства ей указывали носить яркую одежду, быть женственной, но, по ее словам, комфорт куда важнее красоты. Особенно это касается высоких каблуков. Ева Грин отмечает, что женщины на высоких каблуках, как птицы на ходулях, а саму обувь можно назвать самой неудобной.

Также в разговоре с журналистами Ева Грин обсудила проблему возраста, который может отразиться на ее работе. В июле актрисе исполнится 40 лет. При этом она твердо решила не прибегать к помощи пластических хирургов, чтобы остановить старение. -0-