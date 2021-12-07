Актриса Ева Лонгория похвасталась своей стройной фигурой и очаровала Instagram

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса и продюсер Ева Лонгория представила в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Знаменитость решила не упустить шанса и похвасталась в соцсети своей стройной фигурой. Для этого Ева Лонгория примерила черный пиджак и боди с просвечивающейся накидкой, что расставляет правильные акценты на стройной талии звезды "Отчаянных домохозяек".

Разумеется, внешний вид и красота актрисы не оставили пользователей равнодушными, поэтому те поспешили выразить в комментариях свое восхищение. За короткое время пост Евы Лонгории собрал огромное число лайков и массу разнообразных отзывов.-0-