Актриса Ирина Пегова сильно похудела и преобразилась до неузнаваемости

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Ирина Пегова удивила поклонников и коллег своей фигурой, а также предстала в новом образе.

Артистка опубликовала свежее фото со съемок в своем Instagram, которые проходят на набережной Ялты. Знаменитость примерила эффектное вечернее темно-красное платье и черный парик с каре.

Наряд идеально сел по фигуре звезды и поклонники Ирины Пеговой впечатлились новому образу. Фолловерам понравилось платье и они оставили много восторженных комментариев.

Больше всего подписчики оценили, что актриса сильно похудела, а также отметили, что вместе с полнотой ушли и года. "Снова 18!" - написали фанаты Ирины. -0-