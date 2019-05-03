Актриса из "Игры престолов" тайно вышла замуж

3 мая, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Звезда сериала "Игры престолов" Софи Тернер вышла замуж. Секретная церемония состоялась в Лас-Вегасе. Эту информацию сообщает
Избранником Софи Тернер стал музыкант и актер Джо Джонас. Церемония состоялась в свадебной часовне. На видео с мероприятия видно, что ведущий предстал в образе Элвиса Пресли.
Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, появившись вместе на одной из церемоний вручения музыкальных наград.-0-
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