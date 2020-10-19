Актриса Кейт Хадсон хотела похвастаться платьем, но дочка сделала кадр супермилым

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Кейт Хадсон опубликовала в Instagram пост, который восхитил и развеселил юзеров.

Звезда экрана добавила на страницу в соцсети кадр, где она запечатлена перед зеркалом в стильном платье. Кейт Хадсон хотела похвастаться коротким нарядом с цветочным принтом, однако в ее планы вмешалась маленькая дочь.

Девочка в самый ответственный момент ворвалась в кадр, пытаясь пробежать между ног звездной мамы. Это и запечатлела актриса. Фото получилось атмосферным и забавным, поэтому быстро понравилось фолловерам. Они оценили снимок и оставили под записью сотни тысяч лайков. -0-