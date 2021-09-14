Актриса Кейт Хадсон очень нежно объявила о помолвке

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Кейт Хадсон разместила в Instagram новый пост и порадовала поклонников.

Актриса сделала совместное фото со своим возлюбленным на фоне моря, где они нежно обнимаются и целуются. Кадр Кейт Хадсон привлек внимание юзеров, но самые внимательные заметили у нее на руке кольцо с бриллиантами, подаренное 35-летним женихом Дэнни Фудзикавой.

Звезда кино Кейт Хадсон очень нежно объявила о помолвке, а подпись к посту еще раз убедила всех, что 42-летняя актриса выходит замуж. Знаменитость подписала снимок: "Поехали!" и добавила несколько смайликов на свадебную тематику. Пользователи поздравили артистку, а также завалили пост огромным числом лайков. -0-