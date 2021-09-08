Актриса Кейт Хадсон посетила кинофестиваль в таком смелом платье, что от нее невозможно оторвать взгляд

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Популярная актриса Кейт Хадсон приехала на Венецианский кинофестиваль, где посетила премьеру фильма с собой в главной роли.

Разумеется, 42-летняя звезда не могла появиться на мероприятии в сером наряде и выбрала поистине яркое платье. Для выхода на красную дорожку Кейт Хадсон предпочла примерить полупрозрачное длинное платье красного цвета, которое мигом привлекло внимание всех. Наряд получился настолько соблазнительным и утонченным, что от актрисы невозможно было оторвать взгляд.

Позже знаменитость разместила фотографию в смелом платье в Instagram и уже пользователи не смогли сдержать восхищения. За непродолжительное время пост Кейт Хадсон собрал огромное число хвалебных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-