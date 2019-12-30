Актрису Кристину Асмус госпитализировали в Москве

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус уже неделю находится в больнице. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Неделю назад актрису доставили в больницу с высокой температурой. Отмечается, что ее состояние было тяжелое.
Кристина Асмус проходит лечение и лежит постоянно под капельницей. Врачи считают, что у звезды острая бактериальная инфекция.
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Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет А у вас как дела? ))) #чёноешь #небосьподвипкапельницейлежишь #точнопиар #этотебезатекст #тыждокторварвар #отписка #фустрёмныймейк #подскажибрендпиджака
Ранее Асмус приходилось выступать на сцене с высокой температурой. Медики планируют выписать звезду перед Новым годом. В комментариях к посту поклонники поддержали актрису и пожелали ей скорейшего выздоровления. -0-