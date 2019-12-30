Актрису Кристину Асмус госпитализировали в Москве

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус уже неделю находится в больнице. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Неделю назад актрису доставили в больницу с высокой температурой. Отмечается, что ее состояние было тяжелое.

Кристина Асмус проходит лечение и лежит постоянно под капельницей. Врачи считают, что у звезды острая бактериальная инфекция.

Ранее Асмус приходилось выступать на сцене с высокой температурой. Медики планируют выписать звезду перед Новым годом. В комментариях к посту поклонники поддержали актрису и пожелали ей скорейшего выздоровления. -0-