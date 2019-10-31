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Калейдоскоп
31 октября 2019, 10:14

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете, вылетавшем из Москвы

Фото ТАСС
Фото ТАСС

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Лидия Вележева задержала на несколько часов самолет из Москвы в Тель-Авив, устроив дебош, сообщает ТАСС.

По информации очевидцев, актриса начала вести себя неадекватно во время предполетной проверки самолета. На замечания работников авиакомпании она никак не реагировала, поэтому на борт самолета поднялись сотрудники МВД. Правоохранители задержали Лидию Вележеву.

Актрису доставили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент происшествия женщина была пьяна. Специалисты обнаружили в крови Лидии Вележовой 0,43 промилле алкоголя.

Сейчас в происшествии разбирается полиция. Ситуацию прокомментировал муж звезды - актер Алексей Гуськов. По его словам, супруга действительно должна была отправиться 30 октября в Израиль, однако позже выяснилось, что ее сняли с рейса. Артист долго не мог до нее дозвониться. Он считает, что Лидия Вележева была трезва, просто приняла снотворное. -0-

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