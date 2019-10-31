Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете, вылетавшем из Москвы

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Лидия Вележева задержала на несколько часов самолет из Москвы в Тель-Авив, устроив дебош, сообщает ТАСС.
По информации очевидцев, актриса начала вести себя неадекватно во время предполетной проверки самолета. На замечания работников авиакомпании она никак не реагировала, поэтому на борт самолета поднялись сотрудники МВД. Правоохранители задержали Лидию Вележеву.
Актрису доставили на медицинское освидетельствование, которое
Сейчас в происшествии разбирается полиция. Ситуацию