Актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух сыграли свадьбу

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вышла замуж за знаменитого фигуриста Илью Авербуха. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

В социальной сети Авербух представил подписчикам кадры с церемонии бракосочетания, а пост подписал простой фразой: "Маршрут построен". Разумеется, многие фолловеры поспешили поздравить пару со следующим этапом в их отношениях.

О романе Елизаветы Арзамасовой с Ильей Авербухом стало известно в июле нынешнего года. Тогда пара начала делиться в соцсетях своими совместными романтическими снимками, а также звезды подтвердили информацию в эфире программы "Вечерний Ургант". -0-