Актриса Любовь Толкина показала результат стильной фотосессии с пикантными деталями

Любовь Толкина. Фото из Instagram
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская Актриса Любовь Толкина представила в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.
Артистка театра и кино приняла участие в интересной фотосессии, где нашлось место и нескольким пикантным деталям. Знаменитость примерила длинные черные брюки и кожаную куртку, которую накинула прямо поверх черного кружевного белья.
Образ Любви Толкиной оказался чрезвычайно смелым и притягательным, что отметили фолловеры звезды. Они написали в комментариях массу восхищенных комментариев, а сами фото быстро собрали огромное число лайков. -0-
Любовь Толкина. Фото из Instagram