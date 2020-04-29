Актриса Мария Порошина похудела на 6 кr. Теперь ее вес - как в школьные годы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Мария Порошина призналась подписчикам, что ей удалось похудеть на 6 кг. Теперь она весит почти столько же, сколько и в школьные годы. Конкретные цифры, тем не менее, она не назвала.

Напомним, что актриса принимает участие в проекте "Танцы со звездами".

Под каждым постом Порошиной в Instagram фанаты пишут комплименты по поводу внешнего вида любимой актрисы. тем более, что она - молодая мама. А ее форма, по мнению фолловеров, просто великолепна.-0-