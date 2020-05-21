Актриса Николь Кидман серьезно повредила ногу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская звезда Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Об этом сообщил ее супруг, передает USA Today.

Николь Кидман травмировалась около пяти недель назад во время пробежки. Она вышла на улицу рядом со своим домом, попала ногой в яму и вывихнула лодыжку, заработав легкий перелом.

По словам мужа Кидман, звезда стойко справляется с травмой, а сама пара остается на самоизоляции в своем доме в Нэшвилле. Они ждут окончания карантина, чтобы отправиться в гости к родственникам в Австралии.-0-