Актриса Ольга Куриленко рассказала, что уже неделю болеет коронавирусом

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Ольга Куриленко в личном Instagram-аккаунте разместила новое фото из окна своего дома. В описании к снимку она сообщила, что сейчас находится на карантине из-за коронавируса. Болеет она уже семь дней. Из симптомов у нее высокая температура и общая слабость организма.

Поклонники посочувствовали звезде и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что короновирус был обнаружен у голливудского актера Тома Хэнкса и его супруги.-0-