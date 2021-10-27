Актриса Ребе Уилсон не прекращает радовать фанатов своей постройневшей фигурой

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная австралийская актриса Ребе Уилсон, которая ранее скинула рекордные 30 килограмм, опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Знаменитость отправилась на вечеринку, где и сделали кадр. Для выхода в свет актриса Ребе Уилсон примерила обтягивающий розовый комбинезон со шляпой. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру актрисы, однако финальным аккордом стал пояс на талии, который сделал акцент на обновленных изгибах звезды кино.

Фотография не осталась без внимания фолловеров, которые отметили в многочисленных комментариях, что Ребе Уилсон не прекращает их радовать своей постройневшей фигурой. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев. -0-