Актриса Ребел Уилсон очаровала многочисленных поклонников своей красотой

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая австралийская актриса Ребел Уилсон прославилась не только благодаря своему актерскому таланту, но и тем, что смогла за несколько месяцев кардинально себя преобразить.

41-летняя звезда сбросила 35 килограмм, а теперь не перестает радовать поклонников новыми фотографиями. В очередной раз Ребел Уилсон решила похвастаться своим видом, а для этого выбрала темно-красное облегающее платье. После этого актриса забралась в воду и пристально посмотрела в камеру.

Образ и атмосфера снимков оказались потрясающей, о чем поспешили сообщить в комментариях многочисленные поклонники. За короткое время актриса Ребел Уилсон очаровала огромное число юзеров сети, ведь пост в Instagram быстро собрал более полумиллиона лайков. -0-