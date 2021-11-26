Актриса Ребел Уилсон похвасталась своей обновленной фигурой в купальнике

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая австралийская актриса Ребе Уилсон, сбросившая 35 килограмм, представила в Instagram новый пост, который впечатлил фолловеров.

Звезда опубликовала свежий кадр, где она предстала во всей красе. Для этого Ребел Уилсон примерила купальник, а после разместилась на фоне океана. Кадр получился атмосферным и притягательным, однако больше всего юзеры оказались в восторге от внешнего вида актрисы.

Знаменитость Ребел Уилсон очаровала всех и похвасталась своей фигурой на пляже. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков. -0-