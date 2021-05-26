Актриса, сбросившая 30 кг, похвасталась фигурой

Ребел Уилсон. Фото из Instagram
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская актриса Ребел Уилсон приобрела в кинематографе определенную популярность и всегда привлекала внимание зрителя своей полнотой, однако это изменилось. Результатами своего похудения звезда поделилась в Instagram.
Звезда приступила к усиленным тренировкам около трех месяцев назад и уже достигла внушительных успехов. В общей сложности Ребел Уилсон "избавилась" от 30 килограмм и теперь хвастается своим обновленным внешним видом в соцсети. На новом кадре она предстала в спортивном костюме, где демонстрирует постройневшую фигуру.
Пользователи впечатлились результатами тренировок Ребел Уилсон и завалили актрису массой восхищенных комментариев. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-