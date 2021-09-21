Актриса, сбросившая 30 килограмм, сфотографировалась в купальнике и впечатлила всех!

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Ребел Уилсон прославилась не только своим талантом, однако еще и недавним кардинальным преображением.

41-летняя звезда кино всегда была полной девушкой, но недавно взяла себя в руки. За это время ей удалось сбросить более тридцати килограмм, что восхитило всех. Для пущего эффекта Ребел Уилсон делится снимками в Instagram. Причем, не стесняется знаменитость демонстрировать свою утонченную фигуру в купальниках.

В этот раз актриса примерила черный закрытый наряд, который выгодно подчеркнул стройную фигуру Ребел Уилсон. Неудивительно, что пост впечатлил всех, а также быстро собрал огромное число лайков с хвалебными отзывами. -0-