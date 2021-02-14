Актриса серьезно похудела и теперь поражает Instagram своим видом

Ребел Уилсон. Фото из Instagram
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Ребел Уилсон, которая избавилась от 20 килограмм, поделилась в Instagram новыми снимками и впечатлила людей.
Звезда экрана предстала перед камерой в обтягивающем наряде, который выгодно подчеркнул похудевшую фигуру девушки. Образ получился очень ярким, ведь Ребел Уилсон решила примерить красный костюм и желтые туфли. Дополнила девушка образ ремнем, который выделил ее стройную талию.
Пользователей Instagram поразило преображение актрисы, а многие не сдержали своего восхищения и оставили в адрес Ребел Уилсон множество восхищенных отзывов. -0-