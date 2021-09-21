Актриса Шэрон Стоун очаровала сеть своим внешним видом в закрытом купальнике

Шэрон Стоун. Фото из Instagram
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун представила в Instagram новый пост и восхитила юзеров сети.
63-летняя звезда не постеснялась и сверкнула своей потрясающей физической формой. Для этого Шэрон Стоун примерила черный закрытый купальник, а после разместилась перед камерой под палящим солнцем рядом с морем.
Снимок приковал внимание фолловеров, ведь люди оказались очарованы красотой Шэрон Стоун, а закрытый купальник только выгодно все подчеркнул. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число комментариев и лайков. -0-