Актриса, скинувшая 30 килограмм, восхитила сеть своей фигурой в купальнике

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская актриса Ребел Уилсон представила в Instagram новое фото и впечатлила многих.

Знаменитость избавилась от более чем трех десятков лишних кило и теперь делится в соцсетях своими успехами. На этот раз Ребел Уилсон выбралась на пляж и примерила черный закрытый купальник, которые подчеркнул фигуру звезды. Актриса рада своему преображение, а подпись к посту только добавляет положительных эмоций: "Теперь я хочу переехать во Флориду".

Пользователи восхитились фигурой Ребел Уилсон и в комментариях оставили массу восторженных отзывов. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-