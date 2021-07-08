Актриса Татьяна Догилева попала в больницу

Татьяна Догилева. Фото ТАСС
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская актриса Татьяна Догилева была госпитализирована в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Звезду кино доставили в одну из больниц с ковидной пневмонией. Врачи диагностировали у знаменитости 30 процентов поражения легких. Отмечается, что Татьяна Догилева почувствовала недомогание неделю назад. У нее поднялась температура, из-за чего актриса вызвала скорую помощь.
По словам Татьяны Догилевой, сейчас она находится под наблюдением врачей и проходит лечение. Знаменитость заверила, что чувствует себя нормально и рада, что врачи своевременно оказывают ей помощь. -0-