Акула-людоед умерла в метре от дайвера - видео

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное видео удалось запечатлеть дайверам, которые совершали погружение в прибрежных водах острова Гуадалупе в Мексике, сообщает издание Daily Mirror.

Экстремалы решили пощекотать себе нервы и спустились под воду в клетке, чтобы своими глазами взглянуть на белую акулу.

Все шло хорошо, но только до того момента, когда к ним подплыла взрослая акула-людоед. Хищник был агрессивен и решил полакомиться дайверами. Рыба бросилась на людей, но загнала себя в капкан и застряла между железными прутьями клетки.

Акула попыталась выбраться, прилагая все больше усилий, но металл повредил ее жабры и из них пошла кровь. По всей видимости, травмы для рыбы оказались смертельными и безжизненное тело хищника медленно опустилось на дно океана. -0-