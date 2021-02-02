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Калейдоскоп
02 февраля 2021, 21:21

Акула преследовала добычу и попала на видео у берегов Австралии

Скриншот из видео
Скриншот из видео

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появились занимательные кадры, которые удалось запечатлеть мужчине из штата Виктория в Австралии. Видео он разместил в TikTok.

Парень вместе с друзьями отправился на рыбалку, когда в воде неподалеку от города Портсея заметил движение. Молодой человек начал снимать происходящее за бортом. Там огромная акула преследовала свою добычу, чем изрядно впечатлила и напугала рыбаков.

Как позже выяснилось, "охотником" оказалась узкозубая акула. Эти существа могут достигать в длину более трех метров и развивать скорость в несколько десятков километров в час. Кадры впечатлили юзеров, которые посмотрели погоню акулы за добычей более 100 тысяч раз. -0-

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