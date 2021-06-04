4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акулы почти полностью вымерли 19 млн лет назад и находились под угрозой полного исчезновения, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Science.

Принято считать, что до появления человека акулы процветали в океанах Земли и только неумеренная охота привела к сокращению их численности. Но, как оказалось, в древности, задолго до появления Homo sapiens, морские хищницы начали вымирать и находились под угрозой полного исчезновения.

Это произошло примерно 19 млн лет назад. До этого времени количество акул в Мировом океане примерно в 10 раз превышало нынешнее, и популяция так никогда и не восстановилась до этого уровня.

Ученые из Йельского университета обнаружили следы древнего вымирания случайно. Они исследовали микроскопические окаменелости зубов рыб и чешуи акул в глубинных отложениях. "Мы решили провести перепись морских видов за 85 млн лет, чтобы проследить за естественными изменениями популяций", - отметила палеоокеанограф Элизабет Сиберт.

Когда команда сравнила соотношение древних зубов акул с останками других рыб, погребенными на глубине до 5,7 км на морском дне, то заметила явный сдвиг в океанской жизни, произошедший примерно 19 млн лет назад. После этого временного рубежа количество зубов акул резко сократилось. Ученые подсчитали, что если "до" соотношение окаменелостей акул и останков других рыб составляло 1/5, то "после" - 1/100. Такой сдвиг наблюдался как в северной, так и в южной частях Тихого океана. Ученые подсчитали, что общая численность акул сократилась более чем на 90%, видовое разнообразие снизилось на 70%.

После вымирания, которое должно было занять около 100 тыс. лет, разнообразие акул уже не восстановилось. Многие виды, обитавшие в открытом океане, исчезли. Прибрежным акулам повезло несколько больше, большинство современных линий происходят именно от них. Ученые также отметили, что после вымирания появилась крайне мало новых видов акул.

"Это может означать, что акулам трудно оправиться от внезапных событий вымирания", - говорится в тексте научной работы.

С 1970-х годов численность современных океанских акул сократилась примерно на 70 %, в основном из-за чрезмерного вылова. Ученые опасаются, что последствия этого вымирания могут оказаться необратимыми.-0-