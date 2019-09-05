Аквалангист из ЮАР выстрелил себе в голову гарпуном и остался жив

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный случай везения произошел неподалеку от города Дурбан в ЮАР, сообщает издание The Independent .

Мужчина отправился на подводную охоту с гарпунным ружьем. Он заметил возле скал туристов, которые просили о помощи. 48-летний дайвер отправился к ним, но в какой-то момент нахлынула большая волна, мужчина не справился с гарпуном и случайно выстрелил себе в голову.

Стрела вошла в правую щеку и пронзила лицо мужчины, выйдя рядом с левым ухом. Удивительно, но снаряд гарпунного ружья не задел органы зрения и мозг. Аквалангист не сразу понял, что произошло, но когда попытался пошевелить головой, то его лицо онемело.

Фото The Independent

Он самостоятельно выбрался на берег и отправился за помощью. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи извлекли стрелу. Все закончилось благополучно и здоровью мужчины ничто не угрожает. Кроме этого, дайвер не собирается бросать любимую подводную охоту и уже планирует новый "заплыв". -0-