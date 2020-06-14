Аквалангисты помогли осьминогу решить "квартирный вопрос" и спасли от опасности - видео

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кокосовый осьминог, которого нашли в 20 метрах под водой, сделал себе дом из пластикового прозрачного стаканчика и остался заметным для хищников, подвергаясь большой опасности.

Аквалангисты решили помочь бедняге. Каким образом они спасли моллюска, показано на видео одного из пользователей YouTube. Группа долго предлагала жителю океана различные виды раковин, пока он не выбрал подходящую.

Кокосовый осьминог рождается с инстинктом самозащиты, создавая себе "передвижной дом" из скорлупы кокосовых орехов или ракушек. При этом он очень разборчив в выборе подходящего для себя укромного "дома".-0-