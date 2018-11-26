Аль Пачино сыграет главную роль в экранизации пьесы Уильяма Шекспира

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда Голливуда Аль Пачино исполнит главную роль в экранизации пьесы английского драматурга Уильяма Шекспира "Король Лир", сообщает The Guardian.

Режиссером будущей картины выступит Майкл Редфорд. Он уже работал вместе с актером в 2004 году над фильмом по пьесе Шекспира "Венецианский купец", где Аль Пачино сыграл роль Шейлока.

В интервью изданию Редфорд отметил, что к исполнению роли Лира стремятся все актеры, а Аль Пачино мечтал об этом в течение нескольких лет.

Начало съемок назначено на осень. Они будут проходить в Великобритании. Дата премьеры пока не разглашается.-0-