Аль Пачино уснул во время видеоконференции - это был "Золотой глобус" (Видео)

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в США прошла престижная премия в сфере кинематографа "Золотой глобус". Многие до сих пор обсуждают награждение, однако один момент с церемонии привлек внимание людей.

Из-за пандемии организаторы решили провести "Золотой глобус" в онлайн-формате. Участвовал в созвоне и Аль Пачино, который был номинирован на награду в категории "Лучший актер в драматическом сериале" за роль убийцы нацистов в "Охотниках".

В какой-то момент знаменитый актер отвел взгляд от камеры и уснул. На несколько минут, но все же факт запечатлели на видео. Юзеров позабавил этот момент и многие отметили, что "все мы немного Аль Пачино". Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что звезда просто отвлеклась на телефон.

yall just had to wake al pacino up from his nap huh pic.twitter.com/4iUvhPzWk7 — Nariman△⃒⃘ (@slytherinus) March 1, 2021

В любом случае, отрывок с церемонии стал популярен в сети, а Аль Пачино быстро стал героем различных шуточек в сети. -0-