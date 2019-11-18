Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото с Валерием Меладзе

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Альбина Джанабаева опубликовала на своей странице в Instagram уникальное семейное фото.

На снимке знаменитость запечатлена со своим звездным 54-летним мужем Валерием Меладзе. Фото поразило поклонников Джанабаевой.

Сама актриса подписала пост просто: "Мы ценим время, когда вместе, но и уважаем личное время друг друга!"

Подписчики актрисы поспешили поделиться своим мнение о фото в комментариях: "Лучшие!!!", "Красивые, умные, любим вас", "Вы очень красивая и гармоничная пара","Будьте счастливы! Всегда".

К слову, пара в браке с 2014 года. Они воспитывают двоих детей. Кроме этого, у Валерия Меладзе от прошлого брака, который продлился более десяти лет, есть три взрослые дочери. -0-