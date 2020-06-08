Альбина Джанабаева показала на видео пятилетнего сына Валерия Меладзе - она это редко делает

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram трогательным видео со своим пятилетним сыном Лукой, которого она родила от Валерия Меладзе.

На видео она с ребенком кормит уток.

Фолловеры пришли в восторг от кадров. Дело в том, что звезда редко радует фанатов снимками или видео, на которых присуствует Лука. Они пожелали ее семье счастья и любви.-0-

Алсу опубликовала редкое фото, на котором есть ее сын - фанаты в восторге от малыша Фанаты оценили трогательный снимок. Дело в том, что Алсу частенько делится в социальных сетях фото и видео с дочками, а вот снимки сына - большая редкость.