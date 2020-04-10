Альбина Джанабаева в завораживающем красном боди лишила подписчиков дара речи

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram новым пикантным снимком, который не оставил фолловеров звезды равнодушными.

Знаменитость перед камерой позирует в завораживающем красном боди, которое подчеркивает фигуру Джанабаевой. Снимок звезда приурочила к своему 41-му дню рождения. "Достала свой лучший наряд, собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, несмотря ни на что", - подписала пост именинница.

Подписчики Альбины Джанабаевой оказались в восторге и принялись поздравлять певицу в комментариях, однако еще больше восхищенных отзывов были направлены в адрес фигуры артистки, которая, по мнению подписчиков, выглядит превосходно, особенно в 41 год.-0-