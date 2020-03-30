Александр Гудков и российские звезды забавным видео призвали людей остаться дома

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале программы "Вечерний Ургант" появился забавный клип, созданный Александром Гудковым.

В ролике телеведущий поет очень энергичную песню о самоизоляции. Поддержать Гудкова решили многие российские звезды, которые показали, чем занимаются во время карантина дома.

Так, к примеру, в ролике Иван Ургант "подсматривает" за соседями с помощью туалетной бумаги, Тимати и Илья Соболев занялись тренировками, а Ольга Бузова принимает душ в одежде.

Клип пришелся по вкусу пользователям сети, и его за несколько дней посмотрели уже почти 2 миллиона раз.-0-