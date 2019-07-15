Александр Маршал рассказал на "Славянском базаре" о личном, шоу-бизнесе и отношении к спорту

15 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Заслуженный артист России рок-музыкант и певец Александр Маршал раскрыл сегодня все секреты на "Звездном часе" в пресс-центре "Славянского базара", передает корреспондент БЕЛТА.

Круг адресованных артисту вопросов был широк. Журналисты интересовались воспоминаниями о родителях, детстве, становлении музыкальной карьеры и даже секрете превосходной физической формы. Музыкант честно обо всем рассказал. Например, касаясь истории своего псевдонима, отметил, что его настоящая фамилия слишком тривиальна и заканчивается на "-ов". "При этом рост составляет 1,94 м (всегда в школе, училище стоял первым). Вкупе с незавершенной военно-авиационной подготовкой все вместе сыграло свою роль: все сказали, какой же еще брать псевдоним, как не Маршал. К слову, разговоры на эту тему никогда не выходили за рамки шуток", - рассказал Александр. Достаточно откровенно высказал он свое мнение и по поводу возможностей молодого артиста пробиться в шоу-бизнес. "Пробиться куда бы то ни было никогда не легко. Тем более в шоу-биз. Сейчас чтобы достичь чего-то в этой сфере, надо помимо таланта и харизмы иметь еще и очень большие деньги. И еще - удачу: в нужный момент оказаться в нужном месте, как это получилось у нас с группой "Парк Горького", - убежден он.

На просьбу рассказать, что в настоящее время происходит в его личной жизни, Александр Маршал достаточно эмоционально ответил: "Самое главное, что ничего не происходит: прекрасно живу - и слава богу!" Простым оказался для него и вопрос о счастье. "Счастье - это когда ничего не болит. Поэтому будьте здоровы", - пожелал он всем присутствующим. И пояснил, что из-за проблем с позвоночником прочувствовал ценность здоровья в полной мере. "Теперь каждое мое утро начинается с планки и других упражнений, связанных с преодолением земного притяжения. Без физических нагрузок уже не представляю свою жизнь. В этом и секрет физической формы", - добавил артист.

Самые теплые отношения связывают Александра Маршала с фестивалем. "Славянский базар" для меня - это праздник дружбы, который демонстрирует, что три наших народа - Беларуси, России и Украины - невозможно разъединить. Верю, что вопреки всему в будущем мы будем вместе", - подчеркнул музыкант.-0-