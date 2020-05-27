Александр Овечкин стал отцом во второй раз

Александр Овечкин с супругой. Фото из Instagram
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталс» в НХЛ, вновь стал отцом. Радостной новостью он поделился в Instagram.
Спортсмен опубликовал фото из больничной палаты вместе с супругой, которая на руках держит новорожденного. У Овечкина родился сын, которого назвали Ильей.
В подписи к посту хоккеист написал: "Я самый счастливый!!я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!"
К поздравлениям присоединились многочисленные фолловеры спортсмена и его коллеги. -0-