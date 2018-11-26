Александр Панайотов рассекретил имя супруги

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный исполнитель Александр Панайотов на своей страничке в соцсети Instagram разместил видео-анонс выхода клипа "Именами" и отметил, что главную роль в нем сыграла его жена.

"И пусть наша свадьба пока достигла рубежа бумажной, но, как сказал классик, "рукописи не горят", - подписал видеоролик певец.Так Александр открыл общественности имя своей жены.

Последние несколько лет вокруг личной жизни артиста ходило много слухов. Сам Панайотов слухи предпочитал не комментировать. Он отмалчивался и уходил от прямого ответа на вопрос, кто его жена.Теперь же фанаты артиста могут быть уверены, что их любимый исполнитель счастлив в браке со своим музыкальным директором - Екатериной Кореневой.-0-