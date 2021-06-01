Александр Ревва избил солиста Rammstein в новом клипе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер немецкой рок-группы Тилль Линдеманн выпустил новое видео на свою песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Клип разместили на YouTube.

Видео на новую песню артиста выполнено в советской тематике и переносит зрителя в 1989 год. Декорации воссоздают эпоху позднего СССР. Режиссером стал Сергей Грей, а сюжет клипа вращается вокруг повзрослевшего мальчика, над которым в школе издевались одноклассники.

Александр Ревва избивает солиста Rammstein в видео, где телеведущий и актер исполняет роль капитана милиции, допрашивающий главного героя. Артиста обвиняют в самосуде, который он совершил над бывшими одноклассниками спустя много лет. В клипе можно увидеть семью, пионеров и бюст Ленина, который плачет кровавыми слезами. Ролик ясно дает понять, что, во все времена и вне зависимости от страны, дети бывают жестоки и никто не застрахован от жестокого обращения со стороны сверстников. -0-