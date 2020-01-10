Александр Ревва женился в четвертый раз

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский шоумен Александр Ревва и его супруга провели брачную церемонию и обменялись свадебными клятвами в четвертый раз.

У звездной пары есть милая романтическая традиция: они периодически повторяют и обновляют свадебные клятвы, произнося их во время свадебной церемонии в разных уголках планеты.

На этот раз супруги вновь поклялись друг другу в любви на Мальдивах, а на празднике присутствовали только самые близкие. Романтическими фотографиями с солнечного пляжа поделилась Анжелика Ревва в своем Instagram. "Я стала твоей женой... уже в четвертый раз", - подписала пост жена Александра Реввы.

Пользователи социальной сети поздравили пару и написали сотни восторженных комментариев. Пост собрал за несколько часов десятки тысяч лайков. -0-