Александр Розембаум перенес многочасовую операцию в Москве

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Розембаума прооперировали в одной из клиник в столице России, об этом агентству РИА Новости рассказала продюсер артиста Белла Купсина.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Александра Розембаума. В частности, по словам продюсера, ничто не угрожает жизни артиста, а хирургическое вмешательство было запланировано давно. Александр Розембаум рассчитывает вернуться к гастролям, начало которых запланировано на 21 сентября.