Александр Розенбаум перепел современные хиты и получилось куда лучше оригинала - видео

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист Александр Розенбаум пришел в гости в Ивану Урганту и удивил всех.
Певец вновь стал участником одной из самых лучших рубрик программы "Вечерний Ургант" под названием "Поп-стоп". В этот раз Ургант предложил Розенбауму исполнить под гитару на свой мотив песню "Любимку" Нилетто, "Ролекс" Давы и Филиппа Киркорова, а также "Cadillac" Моргенштерна и Эджея.
Разумеется, Александр Розенбаум с легкостью справился, а его каверы получились в разы лучше оригинала, что по-достоинству оценили зрители шоу и пользователи сети. -0-