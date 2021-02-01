Александр Рыбак исполнил на скрипке легендарную песню группы "Король и шут" (Видео)

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец и знаменитый скрипач из Норвегии Александр Рыбак недавно у себя в Instagram поделился видео, которое впечатлило многих, а также порадовало поклонников знаменитой группы.

Звезда конкурса "Евровидение" завел TikTok и сначала отвечал на вопросы подписчиков, однако после решил, что такого формата для популярности в соцсетях будет мало. Тогда люди предложили ему испытать себя и сыграть легендарную песню группы "Король и шут" на скрипке.

Александр Рыбак не смог отказать поклонникам и у него получилось удивить многих. Скрипач исполнил композицию "Кукла колдуна" и ничуть не расстроил фанатов. Многие юзеры похвалили мастерство артиста, а другие уже начали в комментариях к посту делать новые заказы. Кадры быстро собрали сотни тысяч просмотров. -0-