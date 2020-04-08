Александр Васильев рассказал о состоянии здоровья Надежды Бабкиной

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее в СМИ появилась много сообщений, что 70-летняя певица попала в больницу. Позже это подтвердил сын Надежды Бабкиной, однако слухи продолжали распространяться. Прояснить ситуацию смог друг Народной артистки РСФСР Александр Васильев в Instagram.

Телеведущий опубликовал в Instagram-сториз запись, которая позволила многим поклонникам Бабкиной вздохнуть с облегчением. Многие издания сообщили, что у артистки подтвердили коронавирус, однако это оказалось неправдой.

Фото из Instagram

Александр Васильев рассказал о состоянии Надежды Бабкиной и отметил, что у певицы COVID-19 не подтвержден, а в больнице она оказалась с пневмонией. Артистка находится под присмотром врачей в стабильном состоянии.-0-