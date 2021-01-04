Алена Шишкова в своем Instagram и в чужих аккаунтах выглядит по-разному - фото как доказательство

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алена Шишкова, бывшая возлюбленная Тимати, любит радовать фанатов в Instagram красивыми снимками.

На этот раз она разместила в своем аккаунте новогоднее фото со своей дочкой возле елки. Красивый и эффектный снимок получился.

Однако в Instagram мамы Тимати, которую зовут Симона, появился похожий снимок - видно, что лицо Алены несколько другое. Это можно легко заметить, сравнив два снимка. Алена, безусловно, прекрасна, но все же ее лицо имеет несколько другие черты.-0-