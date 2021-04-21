Алену Водонаеву срочно госпитализировали

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущую Алену Водонаеву увезли в больницу. Об этом она рассказала у себя на странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала в социальной сети несколько кадров, как врачи скорой помощи оказывают ей помощь. Селебрити подписала снимок: "Не теряйте меня. Меня увозят в больницу".

После этого у нее в сторис стали появляться новые кадры из больницы, куда она была срочно госпитализирована. По словам Алены Водонаевой, ее доставили в больницу с симптомами инсульта. Позже на новых кадрах телеведущая сообщила, что "все хорошо". -0-

Фото из Instagram