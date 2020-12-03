Алеся Кафельникова не боится экспериментов - фанаты оценили ее новую прическу

Алеся Кафельникова. Фото из Instagram
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22-летняя Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram новым фото - она предстала во всей красе в неожиданном образе.
Фанатам понравилась ее новая прическа: светло-русые волосы и строгая челка. Да, эти перемены не столько экстравагантны, как, к примеру, у Наташи Королевой, которая сделала модную прическу года, но тем не менее, Алеся решила внести изменения в жизнь.
Поклонники поддержали Кафельникову и лайками, и восхищенными комментариями.-0-