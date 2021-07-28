Алеся Кафельникова раскрыла имя и пол первенца

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22-летняя Алеся Кафельникова, отвечая на вопросы фанатов в сториз в Instagram, сообщила пол и имя своего ребенка.

Молодая мама призналась, что она родила девочку, а имя малышка получила весьма необычное - Киара. Также она раскрыла подробности родов - они длились около шести часов. Еще один секрет касался родов - девушка набрала порядка шестнадцати килограммов, но уже успела скинуть 12.

Фанаты поблагодарили Алесю за откровенный разговор.-0-