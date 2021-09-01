 Альфред Хичкок: как начать смотреть его фильмы и почему они гениальны

Путь в кино у Хичкока начался в 1920 году. Тогда он работал на киностудии электриком. В течение пяти лет он познавал процесс съемок "изнутри", сменяя одну профессию за другой. Он был художником отдела рекламы, дизайнером титров, монтажером, сценаристом, художником-постановщиком, ассистентом режиссера. В 1925 году Альфред Хичкок снял свой первый фильм в качестве режиссера "Сад наслаждений" (это было немое кино, созданное на основе романа Оливера Сэндиса). А через год свет увидел его первый триллер "Жилец".

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