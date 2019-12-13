Альбина Джанабаева сделала неожиданную прическу и влюбилась

Альбина Джанабаева. Фото из Instagram
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Альбина Джанабаева решила провести эксперимент со своей внешностью перед предстоящими праздниками и сделала неожиданную прическу.
Артистка разместил в Instagram новое фото с необычной прической в стиле 20-х годов прошлого века. Подписчики Джанабаевой были удивлены интересному преображению звезды. Кто-то восхитился новым образом, другие, напротив, посоветовал певице "уволить стилиста" и задались вопросом: "где волосы?".
В свою очередь, Альбина Джанабаева в подписи к посту призналась в любви к новой прическе и поблагодарила всех, кто помог добиться такого результата. -0-